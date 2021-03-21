إيطاليا تبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

مصراوي Masrawy
06:56 ص الأحد 21 مارس 2021
روما - (أ ش أ):
أعلن محافظ إقليم لازيو الإيطالي نيكولا دزينجاريتي أن معهد لادزارو سبالانتساني للأمراض المعدية سيبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.
وقال دزينجاريتي - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - إنه "سيتم بعد عدة أيام إبرام أول اتفاق حول إجراء اختبارات علمية للقاح (سبوتنيك V) في معهد سبالانتساني".
وأضاف: "أن هذا خبرا جيدا وذلك سيمكننا من تحقيق انفراج إلى الأمام في مجال تلقي اللقاحات".
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أعلن - الجمعة الماضية - أنه لم يستبعد أن حكومته قد تتخذ قرارا انفراديا حول المصادقة على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.