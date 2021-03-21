أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السفير الروسي في لندن يتهم بريطانيا بانتهاك التزامات المعاهدة النووية

Print
السفير الروسي في لندن يتهم بريطانيا بانتهاك التزامات المعاهدة النووية السفير الروسي في لندن يتهم بريطانيا بانتهاك التزامات المعاهدة النووية

مصراوي Masrawy

06:00 ص الأحد 21 مارس 2021

لندن - (د ب أ):
اتهم السفير الروسي لدى بريطانيا حكومة لندن بانتهاك إلتزاماتها بموجب المعاهدة النووية الدولية لقيامها برفع سقف مخزونها من الرؤوس الحربية النووية.

وقال أندريه كيلين إن الإعلان في المراجعة المتكاملة للسياسة الخارجية والدفاعية عن رفع الحد الأقصى من 180 رأسا حربيا إلى 260 رأسا كان بمثابة "مفاجأة كبيرة"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وفي مقابلة مع برنامج "سواربريك أون صنداي" على قناة إل بي سي، قال إن المراجعة لم تقدم أي مبرر لوصفها بأنها "تهديد حاد" وأن العلاقة السياسية بين لندن وموسكو الآن "شبه ميتة".

وأعرب كيلين عن استيائه من قرار رفع الحد الأقصى للمخزون النووي، قائلا إن ذلك ينتهك بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - وهو ادعاء نفته البريطانية.

وقال كيلين إن الادعاءات بأن روسيا تمثل تهديدا للمملكة المتحدة "تُختزل" في تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في سالزبوري، والذي قال إنه يفتقر إلى "حقيقة أو المعلومات" وكان "كله خاطئ".

وقال إن موقف الحكومة البريطانية "دمر" بشكل فعال معظم العلاقات مع روسيا.

وردا على تصريحات السفير، قال متحدث باسم الحكومة: "إن المراجعة المتكاملة تحدد رؤية الحكومة لدور المملكة المتحدة في العالم حتى عام 2030.

وأضاف "إن تحديث وتعزيز أمن المملكة المتحدة والردع النووي هو جزء أساسي من هذا ويمكننا حماية أنفسنا وحلفائنا في الناتو بشكل أفضل من خلال استمرار عمل الحد الأدنى من قوة الردع النووي المستقل والموثوق به".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

شبكة عيون الإخبارية