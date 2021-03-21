اعتقال أكثر من 30 شخصا في لندن بعد اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد الاغلاق

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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ):

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أكثر من 30 شخصا بعد اشتباك بينها وبين متظاهرين مناهضين للإغلاق في وسط لندن يوم السبت.

وذكرت "وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن آلاف الأشخاص انضموا إلى المظاهرة، التي تحركت من هايد بارك إلى كاتدرائية سانت بول وعادت إلى وستمنستر، قبيل حلول الذكرى الأولى للإغلاق في 23 مارس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه أكثر من 60 من أعضاء البرلمان ونظرائهم رسالة تحذر من أن السماح للشرطة بتجريم الأشخاص بسبب احتجاجهم "أمر غير مقبول ويمكن القول إنه غير قانوني".

وتم تفريق الحشود التي تجمعت في ميدان ترافالجار (الطرف الاغر) في لندن، بينما عاد متظاهرون آخرون إلى هايد بارك. لكن الشرطة واجهت بعد ذلك رد عدائي أكثرفي المساء، حيث ألقى المتظاهرون الزجاجات والعلب عليهم واضطر بعض الضباط لاحقًا إلى الهروب إلى مركباتهم.

وطاردت مجموعة قوامها نحو 100 شخص سيارات الشرطة أثناء مغادرتهم المنطقة.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم اعتقال 33 شخصا بحلول الساعة 0645 مساء، ومعظمهم لخرقهم إجراءات كوفيد-19.