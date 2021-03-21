سامية حسن تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لتنزانيا بعد وفاة ماجوفولي المفاجئة

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مصراوي Masrawy

دار السلام - (د ب أ):

أدت سامية صلوحي حسن يوم الجمعة اليمين الدستورية كأول امرأة تشغل منصب الرئيس في تنزانيا، وذلك بعد يومين من إعلان الحكومة التنزانية وفاة رئيس البلاد جون ماجوفولي متأثرا بنوبة قلبية.

وأدت صلوحي حسن اليمين أمام رئيس المحكمة العليا إبراهيم جمعة في مقر الرئاسة بالعاصمة التجارية دار السلام، لتصبح بذلك أول امرأة في تنزانيا وشرق إفريقيا تتولى أعلى منصب في البلاد.

ودخلت خبيرة الإحصاء التي تبلغ من العمر 61 عامًا، والتي تنحدر من جزيرة زنجبار، معترك السياسة في عام 2000 وسرعان ما ارتقت في المناصب، حيث شغلت مناصب وزارية مختلفة.

وتم انتخاب صلوحي حسن نائبة لرئيس الجمعية الدستورية في عام 2014 وبعد ذلك بوقت قصير أصبحت نائبة لماجوفولي في الانتخابات العامة لعام 2015، ما قادها إلى أن تصبح نائبة الرئيس.

ووفقا للدستور، يجب أن تتولى صلوحي حسن أعلى منصب في البلاد حتى الانتخابات القادمة في عام 2025.

ورافقت وفاة ماجوفولي شائعات مستمرة عن وفاته بسبب كوفيد-19 بعد أن غاب عن الظهور العام دون تفسير منذ نهاية فبراير.

وانكر الرجل البالغ من العمر 61 عامًا ولفترة طويلة وجود فيروس كورونا في بلاده. وقلل من شأن تهديد الفيروس، وأوصى بالصلاة وحمامات البخار، وحث وزارة الصحة على توخي الحذر من اللقاحات المطورة في الخارج، مشككا في تطورها السريع.

ولم تنشر المستعمرة الألمانية السابقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 58 مليون نسمة أي أرقام عن حدوث اصابات بالفيروس منذ مايو 2020.

وأعلنت صلوحي حسن بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين الدستورية، أنه من المقرر دفن ماجوفولي في مسقط رأسه في مدينة تشاتو يوم 25 مارس.

وأضافت أنه سيجري عرض جثمان الرئيس الراحل لالقاء نظرة الوداع في دار السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم غد الإثنين في العاصمة دودوما، وبعد ذلك سيتم نقل الرفات إلى مدينة موانزا شمال غرب البلاد ومن هناك إلى شاتو.

وطلبت صلوحي حسن من التنزانيين الحفاظ على السلام والوحدة والهدوء على الرغم من التغيير المفاجئ في القيادة السياسية.

وقالت "هذا ليس وقت القتال. حان الوقت لمداواة جروح الماضي والوقوف معا كأمة والتطلع لبناء مستقبل قوي. لم يحن الوقت لتوجيه أصابع الاتهام لبعضنا البعض ولكن وقت تعزيز الوحدة والقوة".

وفي تغريدة عبر تويتر" تمنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، لصلوحي حسن حظًا سعيدًا".

وقالت هاريس: "أبعث بأطيب التمنيات إلى سامية صلوحي حسن بعد أدائها اليمين كرئيسة جديدة لتنزانيا - وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب". مضيفة "إن الولايات المتحدة على استعداد للعمل معكم لتعزيز العلاقات بين بلدينا".

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