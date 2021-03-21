موجز "سبق" الأسبوعي.. "تخصيص" 16 قطاعًا.. وانطلاق مناورات "مخالب الصقر3".. وتقرير: السعوديون "الأكثر سعادة"

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وزير الصحة يتمنى "أمنية".. وتدشين برنامج "صنع في السعودية " ومنصة "إحسان" للعمل الخيري

أسبوع حافل بالأحداث، وافق فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تخصيص 16 قطاعًا حكوميًا بينها التعليم والصحة، فيما أُعلن عن رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في 28 مارس لإطلاق برنامج "صنع في السعودية"، وانطلقت مناورات "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، فيما توالت الإدانات الإقليمية والدولية للاعتداء الحوثي الجبان على "مصفاة الرياض".

ومحليًا، ‏أعلنت "شؤون المسجد النبوي" خطة شهر رمضان وفق الإجراءات الاحترازية، فيما فجعت الرياض بوفاة طفلة "الواشلة"، وانطلقت "نور الرياض" وتضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية بمشاركة 60 فنانًا من 20 دولة، فيما تمنى وزير الصحة أن يطلب من كل شخص في السعودية بنفسه أن يأخذ اللقاح، ودوليًا حدث تراشق أمريكي روسي بين بايدن وبوتين، ووصف تقرير دولي السعوديين بـ"الأكثر سعادة".

القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس قيس سعيد؛ رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس قيس سعيد؛ رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

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موافقة خادم الحرمين على عددٍ من قرارات المجلس الصحي السعودي

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، تضمنت اعتماد منصة "صحة" منصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين القطاعات الصحية والجهات المعنية.

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موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص

وافق مجلس الوزراء اليوم في جلسته عبر الاتصال المرئي على اعتماد نظام التخصيص، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية - إلى تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محدّدة.

وأكدت عدة تقارير أن التخصيص سيرفع القدرة التنافسية لمواجهة تحديات الاقتصاد السعودي، حيث إن القطاعات الـ16 المستهدفة بالتخصيص ومنها التعليم والصحة سيزيد "التخصيص" من كفاءتها وستستفيد من الخبرات والتجارب ويحسّن بيئة العمل.

https://sabq.org/stSvw3

https://sabq.org/Pr7ZNw

https://sabq.org/B7bkrF

https://sabq.org/kXmM9x

برعاية ولي العهد.. إطلاق برنامج "صُنع في السعودية"

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، يطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف في الـ 28 من شهر مارس الجاري، برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

https://sabq.org/zGT7ZQ

انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية السعودية والأمريكية

انطلقت اليوم مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

https://sabq.org/2vg5bD

"الطاقة" تدين تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة وإدانات دولية

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بتعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيّرة، ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأدان مجلس التعاون الخليجي واصفًا إياه بالاعتداء الذي يستهدف الاستقرار الإقليمي والدولي، فيما أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم واصفة إياه بالإرهاب الخسيس الخارجية الأمريكية وأدانت الكويت في بيان الاعتداء الحوثي الجبان، وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس النواب اليمني الهجوم وسط التقاعس الدولي.

https://sabq.org/FgrcQ3

https://sabq.org/YvmkRn

https://sabq.org/YDBfHs

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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة.. و"الربيعة" يتمنى هذه الأمنية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 مارس 2021، تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 384653 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374135 حالة ولله الحمد.

في سياق متصل، اعتمدت وزارة الصحة صرف بدل لثماني وظائف صحية لمدة ثلاث سنوات، فيما أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمنياته بإقناع كل شخص بنفسه بأخذ لقاح "كورونا".

https://sabq.org/7LthnW

https://sabq.org/rL2sQb

https://sabq.org/9TysKf

‏"شؤون المسجد النبوي" تعلن خطة شهر رمضان وفق الإجراءات الاحترازية

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن خطة شهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تضمنت برامج ومستهدفات وبدائل وطوارئ وإدارة أزمات لشهري شعبان ورمضان، وتنفيذًا للاستعدادات خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

https://sabq.org/62YMfK

الرياض تشهد انطلاق احتفالية "نور الرياض"

انطلقت احتفالية "نور الرياض"، أولى مبادرات برنامج "الرياض آرت"، وتضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

https://sabq.org/D5GLVH

"النيابة العامة" توجّه بالقبض على المعتدين على قائد مركبة وتهشيم زجاج سيارته

وجّهت النيابة العامة بالقبض على المتورطين في واقعة اعتداء مجموعة من الشباب بإيماءات مشينة وبذيئة على قائد إحدى المركبات، والتي أظهرها مقطع فيديو متداول، والتحقيق في الواقعة مع كل أطرافها، وتطبيق النظام بحق المتورطين.

https://sabq.org/hjqzbv

"التجارة" تشهر بشركة سيارات باعت 6 مركبات متضررة

شهرت وزارة التجارة بشركة سيارات وممثلها بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، إثر ثبوت تورط الشركة في بيع 6 مركبات متضررة دون الإفصاح بعيوبها للمشترين، وهو مما يعد غشًا وتضليلاً للمستهلك.

https://sabq.org/9nBr7t

السعوديون الأكثر سعادة "عربيًّا".. والفنلنديون "عالميًّا"

صدر تقرير السعادة السنوي للدول في العالم، الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بالتزامن مع يوم السعادة العالمي الذي يوافق 20 مارس من كل عام، ويشمل التقرير 153 دولة، ويغطي: (حصة الفرد من الناتج المحلي والدعم الاجتماعي، ومدة الحياة المتوقعة، وحرية اختيارات الحياة، والكرم، والفساد).

https://sabq.org/SDTmXH

فاجعة في الرياض: كلاب ضالة تفترس طفلة

هاجمت خمسة كلاب ضالة مساء الجمعة طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كلم، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات. وعلى الفور تمكَّن الحضور من طرد الكلاب إلا أن الطفلة فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى.

ووجّه الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض بالرفع عاجلاً عن نتائج تحقيقات طفلة "الواشلة"، فيما وجّه أمين منطقة الرياض "ابن عياف" بلجنة عاجلة وحصر مواقع الحيوانات الضالة.

https://sabq.org/9LnDN3

https://sabq.org/dMkGzC

https://sabq.org/2xPkWL

"سدايا" تطلق منصة "إحسان" ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا " اليوم, المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة، وذلك بمشاركة اللجنة الإشرافية ممثلةً بوزارات (الداخلية، العدل، المالية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعليم)، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية.

https://sabq.org/4QmFp7

بالفيديو.. شاهد ما حدث لـ"بايدن" خلال صعوده درج الطائرة الرئاسية

في موقف جديد، يثير القلق بشأن صحته، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، في موقف محرج جديد خلال صعوده درج الرحلة رقم واحد؛ إذ تعثر 3 مرات، وجثا على ركبتيه.

https://sabq.org/5tN28m

"بوتين" قاتل وسيدفع الثمن.. هجوم من "بايدن" يقابله "الكرملين" برد!

بعد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه قاتل وتوعده بدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية، قال "الكرملين"، أمس الجمعة، إن عرض "بوتين" إجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأمريكي لا يزال قائمًا.

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