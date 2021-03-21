الأسبوع في 12 صورة.. عملية جراحية لـ"بايكال".. ونهر هذه الدولة يتحول إلى اللون الأخضر
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد صبغ نهر شيكاغو باللون الأخضر احتفالاً بيوم القديس باتريك، بينما أقامت نيويورك حفل تأبين لضحايا (كوفيد-19) على جسر بروكلين. المزيد تجدونه في الصور.
1- المتظاهرون المناهضون للانقلاب العسكري في ميانمار يلقون الزجاجات الحارقة على الشرطة
2- طفل يطعم فيلاَ في اليوم الوطني للفيل في تايلاند (مناسبة سنوية لزيادة الوعي العام بالحفاظ على الأفيال وموائلها)
3- حفل تأبين لضحايا (كوفيد-19) حيث يتم عرض وجوه من وافتهم المنية من جراء الإصابة به على جسر بروكلين بنيويورك
4- عملية جراحية في الأسنان لنمر سيبيري، يُدعى بايكال، ويبلغ من العمر 14 عامًا، في حديقة حيوان في فرنسا
5- عاصفة رملية هائلة في بكين لم تمنع هؤلاء من الخروج إلى الشارع
6- قارب يبحر في نهر شيكاغو الذي صبغ باللون الأخضر احتفالاً بيوم القديس باتريك في الولايات المتحدة
7- صورة جوية تُظهر نهر شيكاغو وهو يتدفق عبر وسط المدينة بعد صبغه باللون الأخضر
8- أبقار ترعى في فوهة كالديراو في جزيرة كورفو بأرخبيل الأزور في البرتغال
9- منظر جوي لأزهار الكرز في حديقة ووهان في الصين
10- الانفجار الثالث عشر خلال 28 يومًا لبركان إتنا بالقرب من صقلية في إيطاليا
11- مشهد لبركان فويغو وهو يندلع من قمة أكاتينانجو في جواتيمالا
12- القوات الخاصة البلغارية تشارك في مناورة عسكرية تكتيكية في جبال رودوبي الجليدية