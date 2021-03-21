أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فرص أمطار وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

Print
فرص أمطار وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات) فرص أمطار وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

01:07 ص الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأحد سيكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما يتوقع أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (20% تقريبًا)، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن :

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21
الإسكندرية 30 19
وادي النطرون 35 19
طنطا 34 21
شبين الكوم 34 21
دمنهور 32 20
بلطيم 31 20
مطروح 31 16
السلوم 31 17
سيوة 34 20
بورسعيد 34 19
دمياط 34 19
الزقازيق 34 21
المنصورة 33 20
الإسماعيلية 34 21
السويس 34 21
العريش 33 19
رفح 33 18
رأس سدر 31 22
نخل 29 17
نويبع 31 22
طابا 29 20
كاترين 28 18
الطور 30 22
شرم الشيخ 33 22
الغردقة 34 20
مرسى علم 32 20
الفيوم 35 20
بني سويف 36 21
المنيا 37 20
أسيوط 38 20
سوهاج 38 21
قنا 38 21
الأقصر 39 22
أسوان 39 22
إدفو 39 22
أبوسمبل 38 23
الوادي الجديد 39 22
شلاتين 33 22
أبورماد 33 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22

163329478_1885456981632658_1171148418227159639_n

Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية