الأسبوع في 12 صورة.. عملية جراحية لـ"بايكال".. ونهر هذه الدولة يتحول إلى اللون الأخضر

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد صبغ نهر شيكاغو باللون الأخضر احتفالاً بيوم القديس باتريك، بينما أقامت نيويورك حفل تأبين لضحايا (كوفيد-19) على جسر بروكلين. المزيد تجدونه في الصور.



1- المتظاهرون المناهضون للانقلاب العسكري في ميانمار يلقون الزجاجات الحارقة على الشرطة



2- طفل يطعم فيلاَ في اليوم الوطني للفيل في تايلاند (مناسبة سنوية لزيادة الوعي العام بالحفاظ على الأفيال وموائلها)



3- حفل تأبين لضحايا (كوفيد-19) حيث يتم عرض وجوه من وافتهم المنية من جراء الإصابة به على جسر بروكلين بنيويورك



4- عملية جراحية في الأسنان لنمر سيبيري، يُدعى بايكال، ويبلغ من العمر 14 عامًا، في حديقة حيوان في فرنسا



5- عاصفة رملية هائلة في بكين لم تمنع هؤلاء من الخروج إلى الشارع



6- قارب يبحر في نهر شيكاغو الذي صبغ باللون الأخضر احتفالاً بيوم القديس باتريك في الولايات المتحدة



7- صورة جوية تُظهر نهر شيكاغو وهو يتدفق عبر وسط المدينة بعد صبغه باللون الأخضر



8- أبقار ترعى في فوهة كالديراو في جزيرة كورفو بأرخبيل الأزور في البرتغال



9- منظر جوي لأزهار الكرز في حديقة ووهان في الصين



10- الانفجار الثالث عشر خلال 28 يومًا لبركان إتنا بالقرب من صقلية في إيطاليا



11- مشهد لبركان فويغو وهو يندلع من قمة أكاتينانجو في جواتيمالا



12- القوات الخاصة البلغارية تشارك في مناورة عسكرية تكتيكية في جبال رودوبي الجليدية