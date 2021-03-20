أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الدفاع" تدشن حملة توعوية في المولات بالطائف بأهمية أخذ اللقاح

Print
استهدفت تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والشائعات المنتشرة

حرصًا من وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وتحديدًا مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، تم تدشين حملة توعوية تحت شعار "اشتقنا نرجع طبيعي" للتوعية بأهمية المبادرة بأخذ لقاح كورونا، حيث باشرت فرق التثقيف الصحي العلاقات العامة والتوجيه المعنوي عملها بالمولات الكبرى والرئيسة بمحافظة الطائف، والتي يرتادها معظم أهالي الطائف من مواطنين ومقيمين.

واستهدفت الحملة التوعية وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والشائعات المنتشرة بين الناس، والتي كان من آثارها إحجام بعض الناس وترددهم عن أخذ اللقاح، والرد على تلك الشائعات بفريق مختص وبإجابات علمية دقيقة.

واشتملت الحملة ومن خلال إدارة المعلومات وتقنية المعلومات، تسجيل الراغبين بأخذ اللقاح، وتقديم مواعيد لهم بمركز القوات المسلحة للقاحات بمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف.

كما تزامن مع الحملة، ومن خلال إدارات المختبرات، تقديم خدمة التبرع بالدم عن طريق عربة حديثة مجهزة بأعلى التجهيزات، وبكادر مختص كانت في المواقف أمام البوابة الرئيسة لمركز جوري مول.

لقاح كورونا وزارة الدفاع الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

بيراميدز المصري: إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا

بيراميدز المصري: إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا

شفاء لاعب المقاولون العرب سيف الدين الجزيري من فيروس كورونا

شفاء لاعب المقاولون العرب سيف الدين الجزيري من فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية