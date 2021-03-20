"الدفاع" تدشن حملة توعوية في المولات بالطائف بأهمية أخذ اللقاح

★ ★ ★ ★ ★

استهدفت تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والشائعات المنتشرة

حرصًا من وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وتحديدًا مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، تم تدشين حملة توعوية تحت شعار "اشتقنا نرجع طبيعي" للتوعية بأهمية المبادرة بأخذ لقاح كورونا، حيث باشرت فرق التثقيف الصحي العلاقات العامة والتوجيه المعنوي عملها بالمولات الكبرى والرئيسة بمحافظة الطائف، والتي يرتادها معظم أهالي الطائف من مواطنين ومقيمين.

واستهدفت الحملة التوعية وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والشائعات المنتشرة بين الناس، والتي كان من آثارها إحجام بعض الناس وترددهم عن أخذ اللقاح، والرد على تلك الشائعات بفريق مختص وبإجابات علمية دقيقة.

واشتملت الحملة ومن خلال إدارة المعلومات وتقنية المعلومات، تسجيل الراغبين بأخذ اللقاح، وتقديم مواعيد لهم بمركز القوات المسلحة للقاحات بمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف.

كما تزامن مع الحملة، ومن خلال إدارات المختبرات، تقديم خدمة التبرع بالدم عن طريق عربة حديثة مجهزة بأعلى التجهيزات، وبكادر مختص كانت في المواقف أمام البوابة الرئيسة لمركز جوري مول.