أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البرازيل تبحث مع أمريكا استيراد الفائض المتاح من اللقاحات

Print
البرازيل تبحث مع أمريكا استيراد الفائض المتاح من اللقاحات البرازيل تبحث مع أمريكا استيراد الفائض المتاح من اللقاحات

مصراوي Masrawy

10:12 م السبت 20 مارس 2021

برازيليا - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية في البرازيل اليوم السبت، عن أن البرازيلية بدأت محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 13 مارس من أجل استيراد الفائض المتاح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقد أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أنه تم إعطاء 5ر15 مليون جرعة من لقاحات في البرازيل حتى اليوم.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلد الواقع في أمريكا اللاتينية إلى 9ر11 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 290 ألفا و314.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

شبكة عيون الإخبارية