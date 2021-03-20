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شاهد.. أمير حائل ينظف المنتزه بيديه رافضًا "الملقاط"

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شاهد.. أمير حائل ينظف المنتزه بيديه رافضًا

أبى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، عصر اليوم، التقاط النفايات بملقاط النفايات ذي المقبض الطويل، وأن يلتقط النفايات بيديه كغيره من سائر المواطنين والمشاركين في حملة "بيئتنا مستقبلنا"، والتي دشنها بتنظيم من جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع "جود".

وأكد أمير حائل أن التقاط النفايات في المنتزهات العامة باليدين وتنظيفها ليس استنقاصًا من قيمة الشخص، بل خدمة للوطن.

"سبق" رصدت تدشين أمير منطقة حائل الميداني للحملة، في رسالة منه لجميع أبناء المنطقة للانضمام لتلك الحملة التي تهدف إلى زيادة الوعي بمفهوم المحافظة على نظافة البيئة ورعاية وتنمية الغطاء النباتي في منطقة حائل.

وفي كلمته، أشار إلى أن الحملة لها أثر بيئي ومجتمعي واقتصادي في آنٍ واحد على المنطقة.

وأكد أن الحملة هي "ترجمة المُحب لمن يُحب"، والتي عكسها مشاركة أبناء المنطقة في حب حائل التي تحظى بجمال أهلها. كما تحظى بجمال طبيعتها، وهو حق على الجميع كرد جزء بسيط لها.

وأشار إلى أن مثل تلك الحملات يجب ألا يكون لها زمان أو مكان، وأن تكون حملة من الذات يترجمها سلوك مجتمعي رائع يترجم للعالم أجمع ما هو مستوى ثقافة ابن هذا الوطن وإدراكه لاحترام بيئته ومحيطه الذي يعيش فيه.

وتمنى أن تستمر تلك الحملة كمفهوم أساس في الذات، وفي أذهان جميع أبناء المجتمع، ومصاحبة للفرد في سلوكه تجاه البيئة فهي من حائل ولحائل.

وأضاف في كلمته أن حائل تتقدم بامتياز وبمثابرة بما حباها الله من ممكنات وقيادة مُحفِزة، تركت آفاقًا واسعة لأبناء الوطن أن يقدموا ما لديهم من قدرات تنعكس بأدائها على تقدم الوطن الغالي، معلنًا عن انطلاق جائزة مخصصة للبيئة.

أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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