عدد جرعات لقاح "كورونا" المُعطاة بالمملكة يقترب من 3 ملايين

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خلال فترة قياسية من وصوله للمملكة

كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في المملكة، منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، أن عددها وصل إلى "2,987,909 " جرعات.

واقتربت الجرعات المعطاة من 3 ملايين جرعة في وقت قياسي وخلال فترة وجيزة، منذ وصول أول دفعات اللقاح إلى المملكة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مطلع شهر جمادى الأولى الماضي من العام الجاري، وصول أولى دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد، إلى المملكة، وسط توجيهات ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

وأتاحت وزارة الصحة من حينه التسجيل للحصول على اللقاح من أول يوم تزامنًا مع إطلاق حملة التطعيم ضد كورونا وذلك عبر تطبيق "صحتي"، حيث شملت مراكز اللقاح جميع مناطق ومحافظات المملكة.لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد