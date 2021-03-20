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الإغماء يعاود قوميز مجددًا أثناء مباراة القادسية .. واللاعب يكمل الشوط الأول

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تدخل الجهاز الطبي في الوقت المناسب

الإغماء يعاود قوميز مجددًا أثناء مباراة القادسية .. واللاعب يكمل الشوط الأول

أثار الفرنسي بافيتيمبي قوميز مهاجم الهلال قلق جماهير فريقه أثناء سقوطه المفاجئ على أرضية الملعب خلال مباراة فريقه أمام القادسية ضمن الجولة 24 لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سقوط اللاعب أثناء وقوفه في منتصف ملعب القادسية مما أجبر الجهاز الطبي التدخل لمحاولة إسعافه حيث نجحت محاولاتهم في استفاقة اللاعب الذي أصر على المشاركة في المباراة.

وطالما عانى الفرنسي بسبب حالات الإغماء خلال مسيرته السابقة مع عدة أندية ارتدى قمصانها، بالإضافة إلى منتخب بلاده.

حيث سبق وسقط في مباراة فريقه أمام الاتفاق في فبراير الماضي وأيضًا أمام الأهلي في أغسطس الماضي لكنه تمكن من متابعة اللقاء وقال حينها في تصريحات تلفزيونية إنه شعر بضيق في التنفس.

وعانى غوميز بسبب حالات إغماء في عدة مباريات لعبها بجانب تدريبات سابقة مع الفرنسي وتم تشخيص حالته بإغماء وعائي مبهمي ويدعى المرض كذلك بالإغماء الشائع أو الإغماء القلبي العصبي وهو واحدٌ من أكثر الأسباب شيوعًا للإغماء وهي حالة ينعدم بها التوازن وبعد انتهاء نوبة الإغماء يشعر المصاب بالإعياء لكنه لا يكون مشوش الذهن.

الإغماء يعاود قوميز مجددًا أثناء مباراة القادسية .. واللاعب يكمل الشوط الأول

الهلال قوميز القادسية الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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