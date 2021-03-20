26.9 مليون شخص.. نصف البالغين في بريطانيا تلقوا جرعة لقاح على الأقل

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"هانكوك" أشار إلى أنها أول اقتصاد كبير في العالم يحقق هذا المستوى

ذكر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم السبت أن بريطانيا حققت مرحلة بارزة في التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تلقى أكثر من نصف البالغين جرعة واحدة على الأقل؛ ما يجعلها أول اقتصاد كبير في العالم يحقق هذا المستوى من التطعيم.

وأضاف "هانكوك" بأن طرح اللقاح في بريطانيا، التي تسبق مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعني أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتخفيف إجراءات الإغلاق، وإعادة فتح الاقتصاد بما يتماشى مع خطتها، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّن وزير الصحة البريطاني لشبكة "سكاي نيوز" الأمريكية أن برنامج التطعيم هو طريق البلاد للخروج من الوباء.

وأظهرت بيانات رسمية أن 26.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ارتفاعًا من 26.3 مليون في اليوم السابق.لقاح كورونا بريطانيا فيروس كورونا الجديد