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وزير الخارجية الروسي يزور الصين لمناقشة تنسيق السياسة الخارجية

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وزير الخارجية الروسي يزور الصين لمناقشة تنسيق السياسة الخارجية وزير الخارجية الروسي يزور الصين لمناقشة تنسيق السياسة الخارجية

مصراوي Masrawy

07:32 م السبت 20 مارس 2021

موسكو - (د ب أ)

ذكرت موسكو أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى الصين بداية الأسبوع القادم.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقه الموقع الإخباري لقناة "أر تي" بالعربي الروسية، أن لافروف سيزور الصين يومي 22 و23 مارس، حيث سيلتقي نظيره الصيني، وانج يي، لبحث "الحالة الراهنة والآفاق للتعاون الاستراتيجي بين والصين" والتحضير للفعاليات المكرسة للذكرى الـ20 لتوقيع اتفاقية حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين سيبحثان عددا من جوانب تنسيق الإجراءات التي يتخذها البلدان في ظروف جائحة "وسبل تجاوز الصعوبات الناجمة عن القيود المفروضة لمكافحة انتشار العدوى".

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "يلتزم بلدانا بمواقف قريبة أو متطابقة من حل معظم المهمات العالمية وهما مصممان على مواصلة التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في السياسة الخارجية".

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