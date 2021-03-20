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القيادة تهنئ الرئيسة الجديدة لجمهورية تنزانيا المتحدة

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القيادة تهنئ الرئيسة الجديدة لجمهورية تنزانيا المتحدة القيادة تهنئ الرئيسة الجديدة لجمهورية تنزانيا المتحدة
السيدة "سامية حسن" تؤدي اليمين الدستورية

القيادة تهنئ الرئيسة الجديدة لجمهورية تنزانيا المتحدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيدة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة؛ بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة؛ بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والرقي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية