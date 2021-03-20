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بعثة منتخب الكويت تصل الرياض.. لمواجهة الأخضر "ودياً"

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بعثة منتخب الكويت تصل الرياض.. لمواجهة الأخضر

وصلت، مساء اليوم السبت، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة الكويتي الشقيق استعدادًا للمواجهة الودية أمام المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الخميس المقبل.

وترأس بعثة المنتخب الكويتي عضوا مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الدكتور أحمد عجب وخالد الشمري، فيما كان في استقبال البعثة لدى وصولها الرياض الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم ومساعده إبراهيم القباع وعدد من منسوبي العلاقات العامة.

يذكر أن المباراة ستقام على ملعب "مرسول بارك" بالرياض والتي تأتي استعدادًا للمواجهة التي ستجمع الأخضر بشقيقه الفلسطيني يوم 30 مارس الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى 2022 وكأس آسيا 2023.

بعثة منتخب الكويت تصل الرياض.. لمواجهة الأخضر

بعثة منتخب الكويت تصل الرياض.. لمواجهة الأخضر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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