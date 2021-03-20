"منصة إحسان".. تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع وتسهيل التبرع للباحثين عن الخير

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مساعدة الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية

يأتي إطلاق منصة إحسان، استكمالًا للمسيرة التقنية الكبيرة التي بدأتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بدعم كبير من حكومة المملكة ضمن مساعي الهيئة الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة، بمشاركة اللجنة الإشرافية ممثلةً في وزارات (الداخلية، العدل، المالية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعليم)، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية.

وانطلقت "منصة إحسان" لتحقيق أهدافها من تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع؛ من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

كما تعمل "منصة إحسان" على تمكين الجهات الخيرية وتنمية مواردها، ولا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر.

وتساهم المنصة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي، وتساعد الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، وتسهّل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصات.

كما تقدم "المنصة" الكثير من المزايا ومن بينها أنها تسهّل مـن عملية التبرع في أي وقت وأي مكان، كما توفر مجالات متنوعـة في فـرص التبرع تغطي العديد من جوانب العمل الخيري؛ فيما تتبع "إحسان" أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والماليـة.

وبالإضافة لذلك، تمتاز "منصة إحسان" بالعناية بالمتبرعين من خلال تزويدهم بتقارير تعكس أثر تبرعاتهم، وتطبق المنصة أعلى المعايير التقنية في أمـن المعلومات، وتمتلك خيارات متعددة لتسريع عمليـة التبرع؛ أهمها خاصية التبرع السريع.