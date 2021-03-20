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وحدات من القوات البحرية السودانية تصل إلى للمشاركة في تمرين ثنائي

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وحدات من القوات البحرية السودانية تصل إلى السعودية للمشاركة في تمرين ثنائي وحدات من القوات البحرية السودانية تصل إلى للمشاركة في تمرين ثنائي

مصراوي Masrawy

07:14 م السبت 20 مارس 2021

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن القوات البحرية السودانية ستشارك مع القوات البحرية الملكية ، مُمثلة في الأسطول الغربي، في مناورات التمرين البحري الثنائي المُختلط "الفلك 4"، الذي تستضيفه قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم /السبت/، أن وحدات القوات البحرية السودانية المشاركة في التمرين وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، وكان في استقبالها عدد من ضباط الأسطول الغربي.

وتُشارك في التمرين مشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

يذكر أن البحرية السودانية ونظيرتها السعودية بدأت أول تمرين مشترك في عام 2013 بعنوان "الفلك 1" في ميناء بورتسودان، شمال شرق السودان.

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