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البرلمان العربي يُدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على خميس مشيط بالسعودية

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البرلمان العربي يُدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على خميس مشيط بالسعودية البرلمان العربي يُدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على خميس مشيط بالسعودية
حذّر من استمرار التصعيد وجدّد تضامنه ووقوفه التام مع المملكة

البرلمان العربي يُدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على خميس مشيط بالسعودية

أدان البرلمان العربي، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية، بإطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية ؛ مطالبًا المجتمع الدولي بتدخل عاجل وحاسم؛ لردع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن استهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وحذّر البرلمان العربي، من استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها ضد الأعيان والمدنيين، والتي تُعرّض حياة المدنيين لخطر، وتُعَد جرائم حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

وجدّد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها؛ مؤكدًا أن أمن واستقرار المملكة ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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