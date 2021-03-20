الأردن تسجل 5205 إصابات و87 وفاة بـ"كورونا"

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1780 حالة جديدة في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 526666 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 426754 حالة شفاء بعد تسجيل 6302 حالة إضافية، كما سجلت 87 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 5788 حالة.

كما سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و27 وفاة، و1695 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 192 مصابًا بكورونا في غرف العناية المكثفة؛ بينهم 60 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.