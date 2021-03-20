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للمرة الأولى منذ 10 أشهر.. الجزائر تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا

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للمرة الأولى منذ 10 أشهر.. الجزائر تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ 10 أشهر.. الجزائر تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

07:03 م السبت 20 مارس 2021

الجزائر - (د ب أ)

تراجعت إصابات المستجد في الجزائر تحت حاجز الـ100 لأول مرة منذ 10 أشهر، بعدما سجلت وزارة الصحة اليوم السبت، 96 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 32 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 116 ألفا و66.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن رصد حالتي وفاة جديدتين وهي نفس حصيلة يوم أمس، ليصبح مجموع الوفيات 3 آلاف و55.

بالمقابل، أعلن فورار، عن تماثل 111 حالة جديدة للشفاء، ليصل عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 80 ألفا و566.

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