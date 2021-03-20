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السودان يدعو الاتحاد الإفريقي لحث إثيوبيا على وقف الإجراءات الأحداية بشأن سد النهضة

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السودان يدعو الاتحاد الإفريقي لحث إثيوبيا على وقف الإجراءات الأحداية بشأن سد النهضة السودان يدعو الاتحاد الإفريقي لحث إثيوبيا على وقف الإجراءات الأحداية بشأن سد النهضة

مصراوي Masrawy

06:32 م السبت 20 مارس 2021

الخرطوم - (بي بي سي)

دعا السودان الاتحاد الأفريقي إلى حث إثيوبيا على وقف أي إجراءات أحادية الجانب متعلقة بملء سد النهضة.

جاء ذلك في رسالة من عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، حملتها وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، إلى رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الذي تمثل بلاده دول شرقي أفريقيا في مجلس الاتحاد الأفريقي، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.ونقلت الوكالة عن الرئيس غزالي عثماني تعهده بإجراء اتصالات واسعة في الاتحاد، لإعمال "الحكمة الأفريقية" في الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة.

وتعتزم إثيوبيا ملء المرحلة الثانية من خزان سد النهضة في يوليو المقبل.

كان حمدوك قد بعث رسائل إلى كل من أمين العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية الكونغو، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأمريكي طالبا منهم الوساطة في مفاوضات سد النهضة، مشددا على رفض بلاده مبدأ تقاسم المياه، الذي تصر إثيوبيا على ضمه لبنود التفاوض.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح ، خلال زيارة للخرطوم في وقت سابق هذا الشهر، تأييد المقترح السوداني، الذي رفضته أثيوبيا، باستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي كوسطاء لإنجاز اتفاق السد، المتعثر منذ توقف المفاوضات في يناير الماضي.

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