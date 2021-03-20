أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بحد أقصى 1570 جنيهًا.. القوى العاملة توافق على صرف الدفعة الرابعة والخامسة للعاملين بالسياحة

Print
بحد أقصى 1570 جنيهًا.. القوى العاملة توافق على صرف الدفعة الرابعة والخامسة للعاملين بالسياحة بحد أقصى 1570 جنيهًا.. القوى العاملة توافق على صرف الدفعة الرابعة والخامسة للعاملين بالسياحة

مصراوي Masrawy

06:17 م السبت 20 مارس 2021

كتب– يوسف عفيفي:

أعلن وحيد عاصم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، موافقة وزارة القوى العاملة، على صرف الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ للدفعتين الرابعة والخامسة في (دفعة واحدة) نظرًا للظروف التي يمر بها القطاع السياحي.

وقال عاصم، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، إن الاتحاد حصل على كشف بأسماء المنشآت التي تم التحويل لها وعددهم (1819) منشأة تمثل شركات السياحة والفنادق الثابتة والعائمة والمحلات والبازارات والغوص، على أن تتوالى باقي التحويلات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح عاصم، أن التحويل يتم مباشرة على الحساب البنكي للمنشآة والمدرج بالاستمارة الحد الأدنى 600 جنيه، والحد الأقصى 1575 جنيهًا، نتيجة وباء أزمة كورونا المستجد.

يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات في نهاية عام 2019، بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بصرف رواتب العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ووضعت وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة للسياحة لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية