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بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح استخراج الاشتراكات للقطارات الروسية الجديدة

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بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح استخراج الاشتراكات للقطارات الروسية الجديدة بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح استخراج الاشتراكات للقطارات الروسية الجديدة

مصراوي Masrawy

05:57 م السبت 20 مارس 2021

(مصراوي):

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد إتاحة استخراج الاشتراكات على القطارات الروسي (ذات تهوية ديناميكية) والذي يمكن استخراجه من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، إن ذلك اعتبارًا من اليوم 20 مارس 2021، في إطار الحرص على راحة الجمهور.

وبحسب البيان يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر- 3 أشهر- 9 أشهر – 12 شهرًا) حسب رغبة الراكب حيث يصرح لحامل الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسي بدون نقدية.

في حالة سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد يصرح لهم بالسفر واقفًا بالقطار.

كما يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجه ابالدرجات (أولى عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة) قطاع عام أو خاص أو طلبة بالحجز على القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة وفي حالة سفر حامل الاشتراك بدون حصوله على تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة بالكامل بالإضافة إلى المصاريف الإضافية (الغرامة).

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