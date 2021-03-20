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البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف بطائرة مفخخة

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البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف بطائرة مفخخة

مصراوي Masrawy

05:52 م السبت 20 مارس 2021

المنامة - (أ ش أ):

دانت البحرين استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد تجاه المنشآت والأعيان المدنية بالسعودية، والتي كان آخرها إطلاق المليشيا طائرة مسيرة اليوم /السبت/ تجاه مدينة خميس مشيط، مما يعرض سلامة المدنيين الآمنين لخطر كبير في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - وقوف البحرين مع المملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية.

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