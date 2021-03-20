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الاتحاد يفرط بنقطتين في سباقه نحو المنافسة على اللقب.. أمام الرائد

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"حجازي" خرج بالبطاقة الحمراء

الاتحاد يفرط بنقطتين في سباقه نحو المنافسة على اللقب.. أمام الرائد

فرّط الاتحاد بنقطتين ثمينتين في سباقه نحو المنافسة على اللقب، بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي هدفًا لهدف، أمام مضيفه الرائد؛ وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لحساب منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، كما أضاف الرائد نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 29 نقطة بالمركز الحادي عشر.

بدأت المباراة بتحفظ شديد من كلا الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي تهديد حقيقي على المرمى؛ لكن أبرز أحداث الشوط كانت بتلقي مدافع الاتحاد أحمد حجازي البطاقة الحمراء نتيجة تدخله العنيف على مهاجم الرائد (37).

مع بداية الشوط الثاني لاح الأمل للاتحاد بالتقدم بالنتيجة حينما احتسب الحكم خالد الطريس ركلة جزاء لمصلحته؛ لكن البرازيلي رومارينيو فَشل في إيداعها الشباك نتيجة ارتطامها بالقائم الأيسر لمرمى الرائد عند الدقيقة (52).

ونجح الهداف البرازيلي رومارينيو، في افتتاح التسجيل للاتحاد في الدقيقة 64 بعد عمل جماعي منظم من زملائه، قبل أن يعكس فهد المولد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليهيئها لنفسه ويسددها ذكية في شباك عزالدين دوخة.

فرحة الاتحاد لم تَدُم سوى خمس دقائق؛ حيث تَمَكّن النجم المغربي كريم البركاوي من تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة من تصويبه قوية على مشارف منطقة الجزاء، عجز الحارس غروهي في التصدي لها لتعانق شباكه.

وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة إشهار الحكم للبطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب الرائد محمد فوزير؛ لمبالغته في تمثيل السقوط داخل منطقة الجزاء.

الاتحاد يفرط بنقطتين في سباقه نحو المنافسة على اللقب.. أمام الرائد

الاتحاد يفرط بنقطتين في سباقه نحو المنافسة على اللقب.. أمام الرائد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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