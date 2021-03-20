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بعد 35 عامًا في الكهنوت.. رحيل القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة مارجرجس بأرض الجنينة

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بعد 35 عامًا في الكهنوت.. رحيل القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة مارجرجس بأرض الجنينة بعد 35 عامًا في الكهنوت.. رحيل القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة مارجرجس بأرض الجنينة

مصراوي Masrawy

05:13 م السبت 20 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

رحل عن عالمنا القمص زكريا سعيد كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة بمنطقة الزاوية الحمراء بعد خدمة كهنوتية امتدت إلى نحو 35 عامًا.

وأعلنت كنيسة الشهيد مارجرجس بالزاوية الحمراء ترتيبات صلاة تجنيز القمص زكريا سعيد كاهن الكنيسة، حيث وجه نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد والآباء كهنة الكنيسة أن يحضر الجثمان إلى الكنيسة في السابعة صباحا، وبعدها تتلي صلوات التسبحة وفي أثنائها يتم السماح بتوافد أبناء الكنيسة لإلقاء لنظرة الوداع الأخيرة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد.

وأقيمت صلاة القداس الإلهي بالكنيسة في العاشرة صباح اليوم السبت، على أن تبدأ صلاة التجنيز في الواحدة ظهرا، بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعائلة الأب الراحل فقط، وفي السادسة مساء سيتم تلقى العزاء بالكنيسة الكبرى بالدور العلوي، وسيتم نقل كافة الصلوات منذ بدايتها عبر الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعُرف عن القمص الراحل زكريا سعيد البشاشة والتواضع والبساطة والمحبة الفياضة لجميع أبنائه، خاصة البسطاء منهم وأخوة الرب، كما كان رجل صلاة ومُحب للقداسات حتى في أوقات تعبه.

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