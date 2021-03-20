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"الشؤون الإسلامية" بمكة تطلق برنامج "وطن آمن وقيادة رشيدة" عبر "زووم"

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برعاية "آل الشيخ".. المحاضرات تتناول واجب المواطن في الدفاع عن الوطن

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ ينظم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة -ممثلًا في إدارة التوعية العلمية والفكرية بالفرع- خلال الفترة من يوم الأحد الثامن من شهر شعبان الجاري وحتى الخامس عشر من شهر شعبان 1442هـ، برنامج "وطن آمن وقيادة رشيدة"، الذي يقدّمه عدد من الدعاة بالفرع "عن بُعد" عبر برنامج "زووم".

ويهدف البرنامج إلى بيان أهمية لزوم الجماعة وحث الناس عليها، وبيان حقوق ولي الأمر وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، وغرس قيم اللحمة الوطنية وإبراز مقومات حب الوطن ودور المرأة في تحقيق أمن الوطن.

وسيدشن البرنامج بمحاضرة افتتاحية يوم الأحد بعد صلاة العصر للشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري، المدير العام للفرع، بعنوان "أهمية لزوم الجماعة وحث الناس عليها".

من جهته، أوضح الدكتور سالم الخامري أن البرنامج يأتي بتوجيه ورعاية كريمة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لغرس حب الوطن وبيان أهمية السمع والطاعة ولزوم الجماعة لتعزيز اللحمة الوطنية، وتحصين المجتمع من خطر الجماعات الإرهابية والأفكار الضالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية