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رغم غياب المؤشرات.. "خامنئي" يدعو الإيرانيين للتفاؤل

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رغم غياب المؤشرات.. "خامنئي" يدعو الإيرانيين للتفاؤل رغم غياب المؤشرات.. "خامنئي" يدعو الإيرانيين للتفاؤل
طالبهم بالإنتاج والدعم خلال العام الجديد

رغم غياب المؤشرات..

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الإيرانيين إلى التفاؤل، بمناسبة عيد رأس السنة الإيرانية، المسمى بـ"عيد النيروز"، الذي يوافق اليوم (السبت)؛ رغم الغياب التام للمؤشرات التي تدعو إلى التفاؤل، من حيث استمرار الحصار الدولي على إيران نتيجة سياستها العدوانية، وتصاعد تدهور الوضع المعيشي للإيرانيين؛ حيث بيّن تقريرٌ صادر عن مركز الإحصاء الإيراني في أكتوبر الماضي حول نفقات الأسرة والدخل، أن نسبة الإيرانيين المُعرّضين لخطر الفقر المدقع ارتفعت إلى 50%؛ فضلًا عن استشراء الفساد في أوساط مسؤولي النظام.

وطالَبَ "خامنئي" في خطاب متلفز، بأن يكون العام الإيراني الجديد هو عام الإنتاج والدعم وإزالة الحواجز؛ وفقًا لـ"رويترز".

واعتبر أن "هناك أرضية جيدة لقفزة في الإنتاج"، على حد وصفه.

وأشار إلى أن بحاجة إلى التخلص من أي عقبات قانونية أمام الإنتاج والنمو.

و"النيروز"، احتفال قديم وأهم تاريخ في التقويم الإيراني، يبدأ في الاعتدال الربيعي (اللحظة التي تعبر فيها الشمس خط الاستواء، ويكون طول النهار والليل متساويين)، ويُحتَفل به أيضًا في أفغانستان والمناطق الكردية في العراق وتركيا وسوريا وفي جميع أنحاء آسيا الوسطى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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