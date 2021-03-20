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لجنة الانتخابات تبدأ استقبال طلبات الترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني

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لجنة الانتخابات تبدأ استقبال طلبات الترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني لجنة الانتخابات تبدأ استقبال طلبات الترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني

مصراوي Masrawy

04:51 م السبت 20 مارس 2021

رام الله- (أ ف ب):

اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية السبت أنها بدأت استقبال طلبات الترشيح لقوائم المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي التي حدد موعدها في الثاني والعشرين من ايار/مايو المقبل.

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الالكتروني إن استقبال طلبات الترشيح في مقرها في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيستمر حتى الاربعاء المقبل.

وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات فريد طعم الله لوكالة فرانس برس إن ثلاث قوائم تقدمت بطلبات الترشيح حتى ظهر اليوم الاول لاستقبال الطلبات.

غير ان طعم الله لم يذكر اسماء هذه القوائم وتبعيتها.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف يناير الماضي مرسوما حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو.

والتقت الفصائل الفلسطينية في قبل يومين للمرة الثانية خلال شهرين.

وأعلنت هذه الفصائل بما فيها حركتا فتح وحماس التزامها بالانتخابات والمواعيد المعلنة.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في يناير 2005.

أما آخر انتخابات تشريعية فلسطينية فقد جرت في 2006. وفازت حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي ال132 مقعد، وشكلت الفلسطينية. وجرت خلافات بين فتح وحماس ادت الى سيطرة حماس على قطاع غزة منذ 2007 حتى اليوم.

جرت عدة محاولات لتحقيق مصالحة بين الحركتين، غير أن ذلك لم يتحقق وبقي الانقسام قائم، فتح تسيطرة على السلطة التي تدير الضفة الغربية وحماس تسيطر على غزة.

ويأمل الفلسطينيون في أن تؤدي هذه الانتخابات الى تحقيق مصالحة فلسطينية وانهاء حالة الانقسام.

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