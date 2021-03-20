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وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور بشرم الشيخ

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وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور بشرم الشيخ وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

04:49 م السبت 20 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور والشتلات ونباتات الزينة بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في حضور المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، والمهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة.

وأعرب القصير عن سعادته البالغة بمشاركة أهالي جنوب سيناء عيدهم القومي؛ حيث افتتاح معرض الزهور الذي يُقام لأول مرة في شرم الشيخ.

وأكد وزير الزراعة أن نتائج زيارته، الشهر الماضي، إلى المحافظة تتحقق حاليًّا على أرض الواقع، وأن هناك تنسيقًا دائمًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لتلبية كل احتياجات أهالي سيناء والمتعلقة بالزراعة.

وقرر القصير إهداء محافظة جنوب سيناء الشتلات والزهور ونباتات الزينة المشاركة في جناح وزارة الزراعة بالمعرض.

وفي سياق متصل، تواصل القافلة البيطرية لمعهد التناسليات الحيوانية ومعهد صحة الحيوان ومديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، لليوم الثالث على التوالي، فحص الهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن.

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