صورة أقمار صناعية.. خبير: استمرار تدفق مياه النيل الأزرق أعلى الممر الأوسط لسد النهضة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نشر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، صورة بالأقمار الصناعية بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي، توضح استمرار تدفق مياه النيل الأزرق أعلى الممر الأوسط حتى اليوم السبت 20 مارس 2021.

وقال شراقي، في تصريحات عبر صفحته على فيسبوك: مصر والسودان يؤيدان الوساطة الرباعية الدولية، وإثيوبيا ترفض وتتمسك بالاتحاد الأفريقي رغم أنها لجأت للأمم المتحدة في مشكلاتها مع إريتريا، ومجلس الأمن ناقش منذ أيام مشكلاتها مع التيجراي.

وتساءل أستاذ الموارد المائية، عن ما فعله الاتحاد الأفريقي في قضية جنوب السودان أو في الصومال أو جمهورية وسط أفريقيا أو في الصحراء المغربية أو ليبيا أو بوكو حرام أو في صراع إثيوبيا مع إريتريا ومع الصومال ومع التيجراي وأخيرا مع السودان على الحدود المشتركة.

وتابع: لو كان الاتحاد الأفريقي يملك آليات لحل مشكلة سد النهضة لكان من الأولى أن تستخدمها مصر عام 2019 فترة الرئاسة المصرية.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي منظمة إقليمية لها كل الاحترام والتقدير مثله مثل الجامعة العربية، ومصر ساهمت في تأسيسه منذ أن كان منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، وعقدت القمة الأفريقية برئاسة جمال عبدالناصر في القاهرة 1964، إلا أن إمكاناته محدودة ويجب أن تعمل دول القارة على تقويته.