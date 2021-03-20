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السياحة: تنظيم زيارات للفوج الأول لقطار الشباب بعدد من الأماكن السياحية والأثرية بالأقصر

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السياحة: تنظيم زيارات للفوج الأول لقطار الشباب بعدد من الأماكن السياحية والأثرية بالأقصر السياحة: تنظيم زيارات للفوج الأول لقطار الشباب بعدد من الأماكن السياحية والأثرية بالأقصر

مصراوي Masrawy

04:43 م السبت 20 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، عددا من الجولات للفوج بالعديد من المناطق السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر، تضمنت زيارة معبد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش ومعبد الدير البحري والبر الغربي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك عقب استئناف قطار الشباب، وانطلاق أولى رحلاته الأسبوع الماضي لمحافظة الأقصر بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة.

يأتي ذلك تماشياً بحسب بيان، مع خطة وزارة السياحة والآثار نحو دفع وتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع ولا سيما الأطفال والشباب من خلال تنظيم مثل هذه الرحلات التوعوية إلى المناطق السياحية والأثرية المختلفة بما يساهم في تعريفهم بصورة أكبر على تاريخ والحضارة المصرية العريقة وتعزيز فخرهم وانتمائهم لبلادهم.

من جانبهم، أعرب الشباب عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارات والتي وصفوها بالممتعة حيث أنها قدمت لهم فرصة للتعرف على تاريخ بلادهم بصورة أكبر ومشاهدة المعالم السياحية والأثرية المختلفة والمتنوعة لمصر ، كما حرصوا على تسجيل كافة فعاليات زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.

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