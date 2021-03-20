"انخفضت إلى ما دون الصفر".. الأرصاد توضح تأثير نقطة الندى وعلاقتها بالرطوبة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محطة أرصاد القاهرة التابعة للهيئة سجلت حتى الآن 32 درجة مئوية بينما سجلت الإسكندرية 25 درجة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، السبت، انخفاض نقطة الندى إلى ما دون الصفر ويرجع هذا بسبب تأثرها برياح جنوبية قادمة من مناطق صحراوية وتستمر خلال الأيام القادمة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، لمصراوي، إن نقطة الندى تساعد في تحديد نسبة الرطوبة في الهواء.

وأوضح مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن ما دون الصفر تعني أن نسب الرطوبة منخفضة جدا.