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"الأعلى للجامعات" يوقع بروتوكول تعاون مع "الوطنية للتدريب" لتدريب القيادات الجامعية

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"الأعلى للجامعات" يوقع بروتوكول تعاون مع "الوطنية للتدريب" لتدريب القيادات الجامعية "الأعلى للجامعات" يوقع بروتوكول تعاون مع "الوطنية للتدريب" لتدريب القيادات الجامعية

مصراوي Masrawy

04:14 م السبت 20 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت 20 مارس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب، وينص البروتوكول على التعاون المشترك بين الجانبين لتنظيم برامج تدريب لتنمية قدرات القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون مع مراكز تنمية القدرات بالجامعات لتطوير برامج التدريب المخصصة لأعضاء هيئة التدريس.

كما ينص على إمداد المجلس للأكاديمية بالخبراء الأكاديميين في التخصصات المختلفة لبرامج التدريب التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقدم وزير التعليم العالي الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على نجاح تنفيذ البرنامج التدريبي الذي نظمته الأكاديمية للقيادات الجامعية خلال الأسبوع الماضي.

واستمع المجلس إلى عرض الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، حول تطوير البرامج البينية في التخصصات العلمية المختلفة بالكليات، وذلك تماشيًا مع الاتجاهات المعاصرة في الجامعات العالمية، واستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس ما تم إنجازه في مشروع إعداد قاعدة بيانات للجامعات الحكومية، لتكون بمثابة بنك معلومات مركزي لمختلف المشروعات والأنشطة والإنجازات التي تقوم بها الجامعات وكذلك الإحصائيات الخاصة بالمجتمع الجامعي على مستوى إعداد الطلاب وتخصصاتهم وأعضاء هيئة التدريس والدراسات العلمية في التخصصات المختلفة وكافة ما يتصل ببنك المعلومات للجامعات.

كما استعرض المجلس موقف تجهيزات مراكز الاختبارات الإلكترونية وخطوط الربط والإنترنت بالجامعات المصرية، وشدد على استكمال باقي التجهيزات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المعدة لهذا الغرض، وذلك ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، كما اطلع المجلس على آخر مستجدات المراحل التنفيذية للجامعات الأهلية الجديدة.

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