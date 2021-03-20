رغم تهديدات إسرائيل بمنع إجرائها.. لجنة الانتخابات الفلسطينية تستقبل قوائم المرشحين

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قائمتان حزبية ومستقلة تُقَدّمان أوراقهما

فتحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم (السبت)، أبوابها لاستقبال قوائم المرشحين في الانتخابات التشريعية، المقررة في مايو المقبل، وسط تهديدات إسرائيلية بمنع وإعاقة إجرائها.

وأوضح مسؤولان في اللجنة، أن قائمتين قدّمتا أوراق ترشحها؛ الأولى حزبية، والثانية لمستقلين؛ وذلك مع فتح باب التسجيل في ساعات الصباح؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافا أن من المقرر إغلاق باب الترشح في 31 مارس الجاري.

ويشترط قانون الانتخابات، أن تتشكل القائمة من 16 مرشحًا، كحد أدنى، و132 عضوًا كحد أقصى هو العدد الإجمالي الذي يتألف منه المجلس التشريعي الفلسطيني.