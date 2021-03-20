اليوم العالمي للسعادة.. من ابتكره وما قائمة أكثر الدول سعادة؟

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مصراوي Masrawy

وكالات:

يحتفل العالم في 20 مارس من كل عام باليوم العالمي للسعادة، في مناسبة ابتكرها الناشط والفيلسوف والمستشار الخاص للأمم المتحدة جايمي ليان، لإلهام الناس حول العالم للاحتفال بالسعادة في يوم مخصص لها.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، طرح ليان في العام 2011، فكرة تحديد يوم عالمي جديد يتم الاحتفال به عالميا لكبار مسؤولي الأمم المتحدة، لدعوة الناس لتذكر الأسباب التي تجعلهم سعيدين، ليكون يوما للسعادة حول العالم.

وأطلق ليان حملة ناجحة لتوحيد تحالف عالمي يضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وحصل على موافقة الأمين العام للأمم المتحدة حينها، بان كي مون، لدعم مفهوم إنشاء يوم تقويمي رسمي جديد للأمم المتحدة معروف باليوم الدولي للسعادة.

وحدد قرار الأمم المتحدة 66/281 "اليوم العالمي للسعادة" ، والذي تم تبنيه في النهاية بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في 28 يونيو 2012.

واختار جايمي ليان تاريخ 20 مارس على اعتباره يوافق يوم الاعتدال الربيعي، وهي ظاهرة عالمية تحدث حول العالم في الوقت نفسه وبذلك سيشعر العالم حول العالم جميعهم بالشعور نفسه في نفس الوقت، ويحدث الاعتدال في اللحظة التي تمر فيها خط الاستواء للأرض من خلال مركز قرص الشمس، ويمثل نقطة النهاية في نصف الكرة الشمالي والنقطة الخريفية في نصف الكرة الجنوبي. وتم الاحتفال بأول يوم دولي للسعادة في 20 مارس 2013.

قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم

وفقا لمؤشر الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة في العالم للعام 2020، احتلت الدنمارك وسويسرا وأيسلندا والنرويج وهولندا والسويد ونيوزيلندا والنمسا ولوكسمبورج في قائمة العشر الأوائل.

بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة 18، أما ألمانيا فحصلت على المرتبة 17، واحتلت بريطانيا وفرنسا المراكز 13 و23 على التوالي.

أما عربيا فقد احتلت دول الخليج العربي الصدارة حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الاولي عربيا والواحد والعشرين عالميا، تلتها السعودية ثانيا والمرتبة 27 عالميا.

ووفقا للأمم المتحدة فأكثر الدول تعاسة هي أفغانستان، وجنوب السودان. وهما دولتان مزقتهما الحرب، حيث احتلت المركز قبل الأخير والأخير على التوالي، تلتهما زيمبابوي، رواندا، جمهورية إفريقيا الوسطى، تنزانيا، بوتسوانا، اليمن، مالاوي، الهند.