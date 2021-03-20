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12 عضوا من الكونجرس الأمريكي يطالبون الإدارة الجديدة بـدعم حقوق الإنسان والكرامة للشعب الفلسطيني

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12 عضوا من الكونجرس الأمريكي يطالبون الإدارة الجديدة بـدعم حقوق الإنسان والكرامة للشعب الفلسطيني 12 عضوا من الكونجرس الأمريكي يطالبون الإدارة الجديدة بـدعم حقوق الإنسان والكرامة للشعب الفلسطيني

مصراوي Masrawy

03:24 م السبت 20 مارس 2021

وكالات:

أرسل 12 عضوا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، طالبوا بها الإدارة الجديدة، بالالتزام بسياسة خارجية "تدعم حقوق الإنسان والكرامة للشعب الفلسطيني"، حسبما نقلت وكالة معا .

وشددت الرسالة على "ضرورة معارضة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لجميع أشكال الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة أن يلغي خطة الرئيس السابق، دونالد ، المعروفة باسم صفقة القرن"، التي أعلنت في البيت الأبيض يوم 28 يناير 2020.

هذا وحثت الرسالة إسرائيل على "توفير اللقاح ضد لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".

وجاء في الرسالة: "الاستعمار الاستيطاني بأي شكل - بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية - غير قانوني بموجب القانون الدولي ولن يتم التسامح معه".

وصاغ الرسالة كل من النائبة الفلسطينية الأصل، رشيدة طليب (عن ولاية ميشيغان)، والنائب، مارك بوكان (ديمقراطي عن ولاية ويسكونسن)، ووقع عليها النائب، جيم ماكجفرن (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس)، والنائب، هانك جونسون (ديمقراطي عن ولاية جورجيا) ، والنائب، أندريه كارسون (ديمقراطي من ولاية إنديانا) والنائبة من أصل صومالي، إلهان عمر (ديمقراطية عن ولاية مينيسوتا)، والنائبة، ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) والنائبة، شيلي بينغري (ديمقراطية من ولاية مين) ، والنائبة، ماري نيومان (ديمقراطية –إلينويز)، والنائبة، آيانا بريسلي (ديمقراطية – من ولاية ماساتشوستس)، والنائبة، بيتي ماكولوم (ديمقراطية - مينيسوتا)، والنائب، راؤول جريجالفا (من ولاية أريزونا) .

من جانبها، كتبت رشيدة طليب في "تويتر": "أنا فخورة بالانضمام إلى النائب مارك بوكان و 10 آخرين من زملائي، في دعوة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للانخراط مع الفلسطينيين وإسرائيل، وفق معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإلغاء الضرر الذي تسببت فيه إدارة ترامب".

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