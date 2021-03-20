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موسكو تدين استهداف مصنع شركة "أرامكو" من قبل الميليشيات الحوثية

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موسكو تدين استهداف مصنع شركة "أرامكو" السعودية من قبل الميليشيات الحوثية موسكو تدين استهداف مصنع شركة "أرامكو" من قبل الميليشيات الحوثية

مصراوي Masrawy

03:12 م السبت 20 مارس 2021

موسكو- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، استهداف مصنع تابع لشركة "أرامكو " من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة " اليوم" - أن "روسيا تدين بشدة الضربة الصاروخية التي وجهت إلى المصنع الواقع بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، مضيفة "أننا نناشد بإلحاح جميع أطراف النزاع في اليمن الامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي الإنساني والتخلي الفوري والتام عن عمليات قتالية تسبب دمار البنية التحتية المحلية وسقوط ضحايا في صفوف المدنيين".

وأكدت تمسك موسكو وموقفها الداعي إلى الوقف العاجل للعنف في اليمن، وبناء عملية تفاوضية يمنية واسعة تهدف إلى بلورة حل شامل، مبني على مراعاة المصالح الشرعية لجميع الأطراف للمشكلات العديدة التي تواجهها هذه الجمهورية والدول المجاورة، مشيرة إلى عزم موسكو بذل كل جهودها لتحقيق هذا الهدف عبر اتصالاتها مع "أبرز القوى السياسية في الجمهورية اليمنية والجهات الخارجية المعنية".

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