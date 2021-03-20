أكبر قفزة منذ 4 أشهر .. "كورونا" يصيب 40953 هنديًا في يوم واحد

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حصيلة الوفيات بالفيروس ترتفع إلى 159404

أفادت وزارة الصحة الهندية بتسجيل 40953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من 4 أشهر، وسجل أكثر من نصف هذه الإصابات في ولاية ماهاراشترا، أغنى الولايات الهندية.

وأضافت الوزارة أن الوفيات زادت خلال آخر 24 ساعة بـ 188 ليصل الإجمالي إلى 159404وفيات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأعادت بعض المناطق في الهند بالفعل فرض الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس، بما في ذلك عمليات العزل العام وإغلاق المطاعم، ويجري بحث المزيد من مثل هذه الإجراءات.