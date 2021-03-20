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أمريكا تتهم 10 إيرانيين بالتآمر لمساعدة طهران على التهرب من العقوبات

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أمريكا تتهم 10 إيرانيين بالتآمر لمساعدة طهران على التهرب من العقوبات أمريكا تتهم 10 إيرانيين بالتآمر لمساعدة طهران على التهرب من العقوبات
بلغ حجم تعاملاتهم 300 مليون دولار بينها شراء ناقلتَيْ نفط

أمريكا تتهم 10 إيرانيين بالتآمر لمساعدة طهران على التهرب من العقوبات

اتهم الادعاء في الولايات المتحدة عشرة إيرانيين بالتخطيط طويل الأمد للتهرب من العقوبات الأمريكية على طهران من خلال تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار، بما في ذلك شراء ناقلتي نفط؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضح متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأمريكي في لوس أنجلس، أن العشرة وهم ثمانية رجال وامرأتان خارج الولايات المتحدة ولم يعتقلوا بعد، رافضًا الكشف عما إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم.

من جهتها بيّنت المدعية الأمريكية بالإنابة تريسي ويلكسون، في بيان، أن المخطط واسع النطاق يمتدّ لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات، وقد تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأمريكي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الإيرانية.

ووجّهت لكل المتهمين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران، كما رفعت الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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