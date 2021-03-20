أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تحث الجميع على التسجيل لأخذ لقاح كورونا

Print
"الصحة" تحث الجميع على التسجيل لأخذ لقاح كورونا "الصحة" تحث الجميع على التسجيل لأخذ لقاح كورونا
تطبيق "صحتي" لحجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة له

حثت وزارة الصحة الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس, مبينة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، وأتاح تطبيق "صحتي" حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.
وأعلنت الصحة تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (271) حالة في المملكة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3916) منها (587) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (384653) حالة وحالات التعافي (374135) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6602) حالة, كما تم إجراء (37402) فحص مخبري جديد.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

شبكة عيون الإخبارية