أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العدّاء "الماس" يضيف إنجازًا جديدًا بالتأهل لبطولة العالم في سباق 200 متر

Print
العدّاء "الماس" يضيف إنجازًا جديدًا بالتأهل لبطولة العالم في سباق 200 متر العدّاء "الماس" يضيف إنجازًا جديدًا بالتأهل لبطولة العالم في سباق 200 متر
من المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في العاصمة الكينية "نيروبي"

العدّاء

أضاف العداء السعودي "علي الماس" إنجازًا سعوديًّا جديدًا، بنيْله بطاقة التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب، المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في العاصمة الكينية "نيروبي".

وجاء إنجاز "الماس" بفوزه بسباق 200م في بطولة كأس الاتحاد السعودي لألعاب القوى التي اختتمت اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتحقيقه للرقم التأهيلي للبطولة، بعد أن جاء أولًا في سباق 200م بزمن 20.97 ثانية، بعد أقل من 24 ساعة من تحقيقه لبطاقة التأهل في سباق 100م في ذات البطولة؛ فيما كان زميله "عنبر الزهراني" قريبًا من تحقيق التأهل، بعد أن حل ثانيًا بزمن 21.52 ثانية.

وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان والمدير الفني في الاتحاد سعد شداد، العدّاء "علي الماس" بالميدالية الذهبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

شبكة عيون الإخبارية