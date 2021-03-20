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نوم رديء ونعاس مفرط.. هنا ما كشفته دراسة عن طلاب بجامعة "المؤسس"!

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نوم رديء ونعاس مفرط.. هنا ما كشفته دراسة عن طلاب بجامعة "المؤسس"! نوم رديء ونعاس مفرط.. هنا ما كشفته دراسة عن طلاب بجامعة "المؤسس"!
أجريت على 1220 فردًا.. 3 توصيات بينها تحسين التعامل مع ضغوط الحياة

نوم رديء ونعاس مفرط.. هنا ما كشفته دراسة عن طلاب بجامعة

كشفت دراسة مقطعية أجريت في مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة ونشرت في المجلة الدولية للطب في البلدان النامية، على مجموعة من طلاب الكليات الصحية بجامعة الملك عبد العزيز، هدفت إلى تحديد مدى انتشار الحرمان من النوم والنعاس أثناء النهار بين طلاب الكليات الصحية.

1220 مسحًا إلكترونيًّا
وتضمنت الدراسة التي أجراها مجموعة من المتدربين تحت إشراف البروفيسور سراج ولي مدير مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، مسحًا إلكترونيًّا تم إرساله لجميع الطلاب في يونيو 2019؛ إذ شملت الدراسة 1220 طالبًا من جميع الكليات الصحية "الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، والعلوم الطبية التطبيقية".

نعاس ونوم رديء
وتوصلت إلى أن الحرمان من النوم وسوء نوعية النوم والنعاس المفرط أثناء النهار أمر شائع بين طلاب الكليات الصحية؛ حيث وجدت أن 88.4٪ من الطلاب يعانون من نوعية نوم رديئة، وأن 32٪ يعانون من النعاس المفرط أثناء النهار.

تحسين قدرة المخ
وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى انتشار الحرمان من النوم والنعاس أثناء النهار بين طلاب الكليات الصحية نتيجة ما يتعرض له طلاب الطب من مستوى عال من الضغط بسبب مطالبهم الأكاديمية العالية التي قد تؤدي إلى مشاكل في النوم، وأيضًا للنوم أهمية ضرورية للوظائف الحيوية، والصحة الجيدة، ونوعية الحياة بشكل عام، والدور الهام الذي يقوم به في تحسين قدرة المخ على التعلم والتذكر، فأثناء النوم يقوم المخ بمعالجة أحداث اليوم الفائت وتشكيل الذكريات، فإذا كان الشخص محرومًا من النوم قد تتأثر قدرته على التعلم والاحتفاظ بالمعلومات الجديدة.

توصيات الدراسة الطبية
وأكدت الدراسة على أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الظاهرة هي توعية الطلاب بأهمية النوم والسلوكيات الصحية للنوم، وتطوير استراتيجيات وعادات التعلم، وتحسين طرق التعامل مع ضغوط الحياة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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