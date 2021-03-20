أسواق العثيم تفتتح فرعها الـ255 في المملكة بعزيزية الرياض

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الافتتاح جاء وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية

دشّن عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة من خلال افتتاح فرعها الجديد للجملة بحي العزيزية في الرياض، ليبلغ عدد فروع الشركة 255 فرعًا متوزعة على كافة مناطق المملكة.

وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وقال عبدالعزيز عبدالله العثيم: هذه الافتتاحات تأتي امتدادًا لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، وأن وصول عدد شبكة الفروع إلى 255 فرعًا يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأضاف: انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحملها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف: يعتبر حي العزيزية جنوب مدينة الرياض من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيه، الذي سيخدم نطاقًا جغرافيًّا واسعًا من السكان، وهذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيرًا وتناسب شرائح المجتمع كافة.

وتابع: يحتل الفرع موقعًا مميزًا على طريق الحائر بحي العزيزية، وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 1414 مترًا مربعًا، ويتمتع بتصميم وشكل مميز يتيح عرضًا واضحًا ومنظمًا لجميع المنتجات والأصناف، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يذكر أن برامج الافتتاحات تضمنت عروضًا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء اكتساب.

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي، أو آبل ستور وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.

