الصحة: مراكز لقاح كورونا متواجدة في كل المناطق والمحافظات.. بادروا بالحصول عليه

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قالت: تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز

أكدت الصحة أن مراكز لقاح كورونا متواجدة في كل المناطق والمحافظات؛ مبينةً أن تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح؛ لافتةً إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (271) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3916) منها (587) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (384653) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (374135) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6602) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (37402) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).