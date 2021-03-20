لشباب الوطن.. كيف تستفيد من فرص "الـ100 ألف وظيفة" في السياحة.. هنا التفاصيل

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خطة طموحة لتنمية المال البشري

أطلق أحمد الخطيب وزير السياحة عبر حساب وزارة السياحة، حملة "مستقبلك سياحة" وقال في تغريدته: "على بركة الله نطلق اليوم حملة "مستقبلك سياحة"، حملة تنمية المال البشري في قطاع السياحة، طموحة نهدف منها إلى توطين 100 ألف وظيفة في قطاع السياحة بنهاية عام 2021 بسواعد أبناء وبنات الوطن، وبالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص".

أطلقت وزارة السياحة الحملة ضمن استراتيجيتها لتنمية رأس المال البشري؛ بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030م، بالتعاون مع عدد من الجهات؛ من ضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والقطاع الخاص لتطوير قدرات الكوادر الوطنية من شباب الوطن؛ من خلال برامج تدريب وتأهيل متنوعة، وإكسابهم المهارات الوظيفية المناسبة.

والتقديم عبر الرابط: https://hcdp.mt.gov.sa/