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‬وقّعتها تركيا عام 2011.. "أردوغان" ينسحب من اتفاقية دولية لحماية المرأة

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‬وقّعتها تركيا عام 2011.. "أردوغان" ينسحب من اتفاقية دولية لحماية المرأة ‬وقّعتها تركيا عام 2011.. "أردوغان" ينسحب من اتفاقية دولية لحماية المرأة
ارتفاع جرائم قتل النساء العام الماضي

‬وقّعتها تركيا عام 2011..

ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم (السبت)، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، انسحب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة؛ على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد.

وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في إسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.. وشهدت تركيا -التي وقّعت على الاتفاقية عام 2011- ارتفاعًا في جرائم قتل النساء العام الماضي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم يعلن أي سبب للانسحاب؛ لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة "أردوغان" أشاروا العام الماضي إلى أن تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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