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إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 7 إصابات بـ"كورونا" في 5 مناطق

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إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 7 إصابات بـ"كورونا" في 5 مناطق إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 7 إصابات بـ"كورونا" في 5 مناطق
المجموع خلال 41 يومًا 326 مسجدًا تم فتح 311 منها بعد التعقيم

إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 7 إصابات بـ

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 7 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 41 يومًا 326 مسجدًا تم فتح 311 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وقالت الوزارة في تقرير صادر، اليوم السبت: إن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد واحد في المناطق التالية؛ الشرقية والحدود الشمالية ونجران وعسير بمعدل إصابة بكل مسجد منها.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 5 مساجد في المناطق التالية: الرياض والمدينة المنورة، والباحة، وتبوك، والقصيم، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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